        Düzce Haberleri

        Düzce Üniversitesinde "Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansı" düzenlendi

        Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:07 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:07
        Düzce Üniversitesinde "Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansı" düzenlendi
        Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansı" gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konferans, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Müzesi ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

        Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Elkoca, "Bahçe Uygulamalarında Metalik Malzemelerin Kullanımı" başlıklı konuşmasıyla etkinlikte yer aldı.

        Bahçe tasarımında malzeme seçiminin, mekanın karakterini belirleyen temel unsurlardan biri olduğunu belirten Elkoca, bitkilerin doğallığı, yumuşaklığı ve değişkenliğine karşılık metal, taş ve ahşap gibi yapısal malzemelerin bu doğallığa denge, düzen ve kalıcılık kattığını ifade etti.

        Metalin estetik ve işlevsel açıdan bahçelerde üstlendiği güçlü rolü örneklerle ele alan Elkoca, paslanmaz çeliğin parlak yüzeyiyle modern bir kontrast oluşturduğunu, "corten" çeliğin sıcak pas tonlarının mekana derinlik kattığını, alüminyumun ise hafifliğiyle zarif bir görünüm sağladığını belirtti.

        Konferansın sonunda katılımcılara teşekkür eden Elkoca, doğa ve mühendisliğin bir araya geldiği bu tür çalışmaların, çevre bilincinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Konferansa, DÜSTİBAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Engin Eroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

