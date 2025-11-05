Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce UMKE'nin tatbikatında kamp yaparken orman yangınında mahsur kalanlar kurtarıldı

        Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından orman yangını tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:01
        Düzce UMKE'nin tatbikatında kamp yaparken orman yangınında mahsur kalanlar kurtarıldı
        Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından orman yangını tatbikatı düzenlendi.

        AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü Kurtarma Ekibi (ORKUD), 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye, Kızılay ve arama kurtarma derneklerinden 60 personel görev aldı.

        Senaryo gereği Korugöl Tabiat Parkı yakınlarında bilinmeyen nedenle ormanlık alanda başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Bölgede kamp yapan vatandaşlar panik içinde kaçarken bazıları alevler arasında mahsur kaldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne 4 ağır ve 10 hafif yaralı ile 2 kayıp ihbarı yapılması üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Tatbikatta, yangın söndürme, yaralıya müdahale, tahliye, yol açma, altyapı onarımı, enkaz kaldırma, zarar ve hasar tespiti gibi birçok çalışma gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, tatbikat sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, afetlere hazırlıklı olmak amacıyla farklı dönemlerde tatbikatlar düzenlediklerini belirtti.

        Orman yangını tatbikatında paydaş kurumlarla çalıştıklarını aktaran Yılmaz, "Yangından etkilenen personel, yangına maruz kalan vatandaşlara yönelik çalışmalar yürüttük. Kendimizi yangın afetine hazır hale getirmek için bu çalışmaları yürütüyoruz. Başımıza böyle bir afetin gelmesini istemiyoruz fakat sel, deprem gibi afetlerin yanında orman yangını da iklim koşullarının değişmesiyle karşımıza çıkmakta. İnşallah afetler olmaz ama biz hazırlıklı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

