Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.E. ve Ç.B. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Ayrıca, zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.
