        Düzce Haberleri

        Düzce'den AB ülkelerine 10 ayda 15 bin 750 ton iç fındık ihraç edildi

        Düzce'den bu yılın ocak-ekim döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 15 bin 750 ton iç fındık gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:59 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:59
        Düzce'den AB ülkelerine 10 ayda 15 bin 750 ton iç fındık ihraç edildi
        Düzce'den bu yılın ocak-ekim döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 15 bin 750 ton iç fındık gönderildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den 10 ayda gerçekleştirilen dış satımın büyük bölümünü işlenmiş iç fındık oluşturdu.

        AB ülkelerine ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952, nisanda 2 bin 697, mayısta 1780, haziranda 610, temmuzda 877, ağustosta 462, eylülde 478 ve ekim ayında 472 ton iç fındık satıldı.

        Kentten eylül ayında hasadı tamamlanan ürünün pazara inmeye devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

