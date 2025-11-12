Düzce'de deprem şehitleri 45 saniyelik saygı duruşuyla anıldı

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler anısına saat 18.57'de 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

Düzce Depremi'nin 26. yılında Düzce Valiliği koordinesinde, AFAD, Düzce Belediyesi, Türk Kızılay, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin işbirliğiyle Anıtpark Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, program kapsamında, arama kurtarma ekipleri tarafından meydanda açılan stantları ziyaret etti.

Saatler 18.57'yi gösterdiğinde hayatını kaybedenler için sirenler eşliğinde deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

- "Düzce'nin yapı stokunun yüzde 80'i yenilendi"

Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, kentin 1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım'da meydana gelen 2 büyük depremde yıkıma uğradığını belirterek, devletin güçlü desteği, müşfik politikaları ve Düzcelilerin yılmak, yıkılmak bilmeyen mücadele azmiyle Düzce'nin yeniden inşa edildiğini söyledi.