        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de deprem şehitleri 45 saniyelik saygı duruşuyla anıldı

        Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler anısına saat 18.57'de 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 20:03 Güncelleme: 12.11.2025 - 20:03
        Düzce'de deprem şehitleri 45 saniyelik saygı duruşuyla anıldı
        Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler anısına saat 18.57'de 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

        Düzce Depremi'nin 26. yılında Düzce Valiliği koordinesinde, AFAD, Düzce Belediyesi, Türk Kızılay, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin işbirliğiyle Anıtpark Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, program kapsamında, arama kurtarma ekipleri tarafından meydanda açılan stantları ziyaret etti.

        Saatler 18.57'yi gösterdiğinde hayatını kaybedenler için sirenler eşliğinde deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        - "Düzce'nin yapı stokunun yüzde 80'i yenilendi"

        Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, kentin 1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım'da meydana gelen 2 büyük depremde yıkıma uğradığını belirterek, devletin güçlü desteği, müşfik politikaları ve Düzcelilerin yılmak, yıkılmak bilmeyen mücadele azmiyle Düzce'nin yeniden inşa edildiğini söyledi.

        Düzce'nin yapı stokunun yüzde 80'inin yenilendiğini dile getiren Aslan, "Müreffeh iller sıralamasında ilklerde yer alan bir Düzce var. Artık geçmişten çıkardığı acılarla, aldığı derslerle ufkunu geleceğe dikmiş bir Düzce var." dedi.

        Aslan, afet risklerini ortadan kaldırmak için kararlı adımlar attıklarını vurgulayarak, "İl Risk Azaltma Planı çerçevesinde, potansiyel risklerin belirlendiği eylemlerde en başarılı, güçlü adımları atan iliz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

