        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Düzce'de cezaevini inceledi

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

        Giriş: 17.11.2025 - 18:07 Güncelleme: 17.11.2025 - 18:10
        TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Düzce'de cezaevini inceledi
        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

        Alt Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, komisyon üyeleri Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, İstanbul milletvekilleri Kadri Enis Berberoğlu ve Adem Yıldırım ile Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, ilk olarak Vali Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti.

        Heyet, ziyaretin ardından Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geçerek burada incelemelerde bulundu.

        İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Alkayış, cezaevlerine, infaz kurumlarına inceleme ziyaretlerinde bulunarak TBMM'nin denetim görevini yerine getirdiklerini söyledi.

        Alkayış, Sincan Cezaevi ile Diyarbakır, Mardin, Midyat, Erzurum ve Erzincan'daki infaz kurumlarını ziyaret ettikten sonra Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda inceleme yaptıklarını anlatarak, bütün ziyaretleri, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve paydaş kurumların tetkikleriyle komisyonda görüşüp rapora bağladıklarını anlattı.

        İnceleme yaptıkları Düzce Ceza İnfaz Kurumu'ndan 39 başvuru olduğunu aktaran Alkayış, "Başvuruya ilişkin talepleri, bizden istenen konuları milletvekili arkadaşlarımızla yerinde görüp inceledik. İnşallah bunları rapora bağlayıp hem sizler aracılığıyla kamuoyuyla hem de komisyonumuzla paylaşacağız." diye konuştu.

        Alkayış, insan hak ve hürriyetlerinin, insanın insan olmasından kaynaklanan hakları olduğunu vurgulayarak, "Zaman zaman talepler değişiyor, beklentiler değişiyor çünkü insan hakları konusu sürekli gelişen, sürekli kendini yenileyen bir alan. Geçmişte sorun olmayan bir konu bugün sorun oluyor. Bugün sorun olarak görmediğimiz bir mesele de yarın sorun olabiliyor. Dolayısıyla bizler günün koşullarına uygun olarak insan hak ve hürriyetlerini geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu, bu nedenle hükümlü ve tutuklular konusunda hassasiyetlerinin bulunduğunu belirten Alkayış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Tutuklu olsun, hükümlü olsun, tutukluysa tutuklu kaldığı süre boyunca, hükümlü ise cezasının infazı süresince hakkın, hukukun sonuna kadar gösterildiği ve cezaların hukuk çerçevesinde infaz edildiği cezaevi koşullarının iyi örneklerini diğer cezaevlerine teşmil etmeye çalışıyoruz. Eksik gördüğümüz konular da varsa bunları yetkililere ulaştırıp düzeltilmesini, cezaevi koşullarının iyileştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz."

