Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Selçuk Aslan, burada, her öğretmenin aynı zamanda birer kandil olduğunu ve bulunduğu diyarı aydınlattığını dile getirerek, öğretmenlerin ulvi bir mesleği ifa ettiğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde kökleriyle güçlü, bağları olan, çağın gereklerini bilen ve bu imkanlarla donatılmış, milli manevi değerleri içselleştirmiş nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "öğretmen aydınlatır" temalı gösterinin ardından sona erdi.