Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Düzce Üniversitesi Bölgesi Şehit Murat Demir Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 292 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Ö.F.Ö, E.C.G. ve Ö.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.
