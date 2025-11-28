Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 19:47 Güncelleme: 28.11.2025 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Düzce Üniversitesi Bölgesi Şehit Murat Demir Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 292 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan Ö.F.Ö, E.C.G. ve Ö.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Düzce'de diyabet ve KOAH hastalığı için farkındalık yürüyüşü gerçekleştiril...
        Düzce'de diyabet ve KOAH hastalığı için farkındalık yürüyüşü gerçekleştiril...
        Kültürel, ekonomik ve ticari işbirliği yapacaklar Başkan İlknur Kazım Çilim...
        Kültürel, ekonomik ve ticari işbirliği yapacaklar Başkan İlknur Kazım Çilim...
        Zabıta işlem yaparken soyunan dilenci kaçtı
        Zabıta işlem yaparken soyunan dilenci kaçtı
        Özel bireyler Konuralp beyleri ile maç yaptı "Engelleri birlikte aşacağız"
        Özel bireyler Konuralp beyleri ile maç yaptı "Engelleri birlikte aşacağız"
        Yatırım için kurumlar bir araya geldi İçme suyu çalışmaları kurumların iş b...
        Yatırım için kurumlar bir araya geldi İçme suyu çalışmaları kurumların iş b...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kaza yapan tır ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kaza yapan tır ulaşımı aksattı