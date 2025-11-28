Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan Ö.F.Ö, E.C.G. ve Ö.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

