        Düzce Haberleri

        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi Seymen Berke Nergiz, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:17 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:17
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi Seymen Berke Nergiz, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında bronz madalya kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nergiz, elde ettiği olimpiyat üçüncülüğü dolayısıyla tebrik edildi.

        - Şehit Ercan Eker İlkokulu, Gölyaka'da çeşme yaptırdı

        Gölyaka ilçesinde Şehit Ercan Eker İlkokulu öğrenci, öğretmen ve velilerinin ortaklaşa yürüttüğü projeyle çeşme inşa edildi.

        Hamamüstü ve Güzeldere köyleri sınırları içerisinde yapılan çeşme için açılış programı düzenlendi.

        Programda konuşan öğrenci Dicle Ulusoy, "Kendi ellerimizle bir çeşme inşa ettik. Her tuğlada emek, her damlada umut, her adımda dayanışma vardı. Bu çalışma, bizlerin yalnızca doğayı değil, iyiliği büyütme gücünü de öğrenmesiydi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler, Birlikte oldukça, iyilik akmaya devam edecek. Bu çeşmeden su içenlerden ricamız bizleri hatırlayıp her zaman dua etmeleridir." diye konuştu.

        Dua edilmesinin ardından çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

        Çocuklara ve öğretmenlere çeşitli hediyelerin takdim edildiği programa, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum ve daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

