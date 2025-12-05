Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Yeşilay Düzce Şubesinde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlandı

        Yeşilay Düzce Şubesi gönüllüleri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 81 ilden gönüllülerle videolu konferansta bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 22:26 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:26
        Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in de katıldığı konferansta, gönüllülerin illerde gerçekleştirdiği etkinliklere yer verildi.

        Video konferansın ardından Yeşilay Düzce Şubesi'nde gönüllülerle çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Şube Başkanı İsmail Korkmaz, Yeşilay gönüllülerine emekleri ve katkıları için teşekkür belgesi verdi.

        Korkmaz, bağımlılıkla mücadelesini sürdürerek toplum sağlığına katkı sunan gönüllülere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

