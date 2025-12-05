Yeşilay Düzce Şubesinde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlandı
Yeşilay Düzce Şubesi gönüllüleri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 81 ilden gönüllülerle videolu konferansta bir araya geldi.
Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in de katıldığı konferansta, gönüllülerin illerde gerçekleştirdiği etkinliklere yer verildi.
Video konferansın ardından Yeşilay Düzce Şubesi'nde gönüllülerle çeşitli etkinlikler yapıldı.
Şube Başkanı İsmail Korkmaz, Yeşilay gönüllülerine emekleri ve katkıları için teşekkür belgesi verdi.
Korkmaz, bağımlılıkla mücadelesini sürdürerek toplum sağlığına katkı sunan gönüllülere teşekkür etti.
