        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:31
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösterdi.

        Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

        Bölgede görev yapan kara yolları ve otoyol jandarma ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Öte yandan kentin üzerini kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

