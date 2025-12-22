Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Giriş: 22.12.2025 - 10:17 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:17
        
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.

        Görüş mesafesinin azaldığı Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde sürücüler dikkatli ilerledi.

        Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda da sisin yer yer etkili olduğu görüldü.

        Ayrıca, D-100 kara yolunun Bolu geçişi Yumrukaya ve Abant Kavşağı ile Bolu Dağı geçişi Seymenler ve Bakacak mevkilerinde ise sağanak etkili oldu.

