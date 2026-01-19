Düzce, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar etkili oldu

Düzce, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli'de kar etkisini gösterdi.



Düzce'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla yüksek rakımlı kesimler beyaz örtüyle kaplandı.



Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Kenti çevre illere bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu ile Kalıcı Konutlar Bölgesi'ni merkeze bağlayan yolda aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.



Kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 98 köy yolunun 95'i, İl Özel İdaresine bağlı 88 personel ve 75 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarla ulaşıma açıldı.



Ulaşımın normal seyrinde sürdüğü D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin başlangıç noktası Kaynaşlı ilçesinde ise kara yolları ekiplerinin tuzlama çalışmaları devam ediyor.



- Bartın



Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle merkez ilçede 24, Ulus'ta 44, Amasra'da 3 ve Kurucaşile'de 5 olmak üzere 76 köy yolunun açılması için çalışma yürütüldü.



Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolunun 74'ü yeniden ulaşıma açıldı.



Yağışın devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekletiliyor.



- Kocaeli



Kocaeli'de aralıklarla süren kar yağışı, özellikle Kartepe, Gölcük, Başiskele, Körfez ve Karamürsel ilçelerinin yüksek bölgelerinde etkisini gösterdi.



Kartepe'de kar kalınlığı 77 santimetre olarak kayıtlara geçti.



Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.



- Zonguldak



Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı olan 185 köy yolunun 90'ı yeniden ulaşıma açıldı.



Merkezde 14, Kozlu'da 8, Alaplı'da 2, Çaycuma'da 5, Devrek'te 21, Karadeniz Ereğli'de 41, Gökçebey'de 4 olmak üzere 95 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

