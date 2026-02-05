Habertürk
        Haberleri

        UMKE hemşiresi, enkazdan 90 saat sonra kurtardıkları Gülsüm ile görüşmeyi sürdürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan Gülsüm Yeşilkaya ile kendisini 90 saat sonra kurtaran ekipte yer alan Düzce'de görevli UMKE hemşiresi Merve Beşik irtibatlarını koparmadı.

        Giriş: 05.02.2026 - 17:10 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:10
        UMKE hemşiresi, enkazdan 90 saat sonra kurtardıkları Gülsüm ile görüşmeyi sürdürüyor
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan Gülsüm Yeşilkaya ile kendisini 90 saat sonra kurtaran ekipte yer alan Düzce'de görevli UMKE hemşiresi Merve Beşik irtibatlarını koparmadı.

        Adıyaman merkezde yıkılan 7 katlı Bereket Apartmanı'nın enkazında yürütülen çalışmalarda, madencilerin yaklaşık 8 metre derinliğe inerek ulaştığı Yeşilkaya, depremin ardından geçen 90 saat sonra kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan Yeşilkaya, UMKE ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Deprem sırasında 17 yaşında olan ve tedavi sürecinin ardından eğitim hayatına yeniden başlayan Yeşilkaya, Sivas'ta üniversite öğrenimini sürdürüyor.

        Düzce'de görev yapan UMKE hemşiresi Beşik ile Yeşilkaya arasında kurtarma çalışması sırasında kurulan bağ da sürüyor. İkili, yaşadıkları o zorlu günlerin ardından telefon ve görüntülü görüşmelerle irtibatlarını devam ettiriyor.

        Beşik ile yaptığı görüntülü konuşma esnasında gazetecilere açıklamada bulunan Yeşilkaya, 90 saat enkaz altında kaldığını, ilk çıkarıldığında madenciler ve UMKE ekiplerini görünce ne olduğunu tam olarak anlayamadığını anlattı.

        Kurtarılacağını pek düşünmediğini dile getiren Yeşilkaya, kendisini büyük bir özveriyle kurtaran ATT ve UMKE personeli, madenciler ve Düzce UMKE hemşiresi Beşik ile hala görüştüğünü söyledi.

        - "İlk şoku atlattıktan sonra işimize odaklandık"

        Beşik de yaşananların aradan geçen zamana rağmen hala ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu belirterek, "Hiç 3 yıl geçmemiş gibi, sanki daha yeni görevden gelmiş gibiyiz. Oraya gittiğimizde gördüğümüz manzara akıl alacak boyutta değildi. İlk şoku atlattıktan sonra tamamen işimize odaklandık." dedi.

        9 Şubat sabahı kendilerine Adıyaman merkezdeki Bereket Apartmanı'nda bir enkaz görevi verildiğini kaydeden Beşik, "17 yaşındaki Gülsüm içerideydi. Daha önce çalışan ekip enkazı tehlikeli bularak çalışmayı bırakmıştı. Zonguldak TTK ekibi 'Biz buraya gireriz.' diyerek enkaza girdi ve bu sayede Gülsüm'e ilk müdahaleyi yapabildik." diye konuştu.

        Kontrollerde Gülsüm'ün vücudunda yaralanma ya da sıkışma tespit edilmediğini bildiren Beşik, şunları kaydetti:


        "Gülsüm'ü çekyat olarak tabir edilen bir kanepenin içinde bulduk. Tavan çöktükten sonra çekyat 'V' şeklini almıştı ve Gülsüm arada kalmıştı. Üzerindeki betonu kaldıramadığımız için koltuğun arka kısmından bisturiyle oyuk açarak, madencilerin yardımıyla çıkardık. Madencilerin desteği çok büyüktü."

        UMKE'nin olay yerindeki çalışma prensiplerine de değinen Beşik, "Bizim için nefes alan bir canlının olduğu her yerde UMKE vardır. Gülsüm'ü bir yaralı gibi değil, kendi ailemizden biri gibi gördük. Onu enkazdan çıkardığımızda, kendi ailemden birini kurtarmış gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

        Beşik, ayrıca kurtarma sırasında yaşanan bir anıyı da paylaşarak, "Madencilerden biri Gülsüm'e iskender ısmarlayacağını söyledi. Gülsüm et yemediğini söyleyince biz de zeytinyağlı fasulye yapma sözü verdik. İnşallah bu sözü de en kısa zamanda yerine getireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

