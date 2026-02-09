Habertürk
        Düzce'de Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği yapıldı

        Düzce'de Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği yapıldı

        Düzce'de 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açılan stantta tütün kullananların karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:28 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:28
        Yeşilay Düzce Şubesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde stant açıldı.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinin tanıtıldığı stantta, tütün bağımlılığının zararlarını anlatan broşürler dağıtılırken sigara kullananlara karbonmonoksit testi yapıldı.


        Standı ziyaret eden bazı bağımlılar, Düzce YEDAM ile Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki sigara bırakma polikliniğine yönlendirildi.

        Etkinlikte ziyaretçilere Yeşilay kalemleri ve bileklikleri de hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

