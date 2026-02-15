Canlı
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Düzce'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 02:24 Güncelleme: 15.02.2026 - 02:24
        Düzce'de 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        Düzce'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AGK 014 plakalı otomobil, Beyciler mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

