Minik öğrenciler oyuncak fabrikasını gezdi

– Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri oyuncak fabrikasını gezdiler ağaçların oyuncağa nasıl dönüştüğünü izlediler.

Şükran Öney Anaokulu 5 yas A sınıfı öğrencileri oyuncakların nasıl yapıldığını görüp öğrenmek için Düzce’de ahşap oyuncak üretimi yapan fabrikayı gezdi. Oyuncak fabrikasında ağaçların oyuncağa nasıl dönüştüğünü, oyuncak boyama atölyesinde oyuncakların nasıl boyandığını yerinde inceleyerek öğrenmiş oldular. Fabrika yetkilileri, okula ve öğrencilere oyuncak hediye ederek minikleri mutlu ederken çocuklar en çok bu geziyi sevmiş oldu.

DÜZCE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:22

YATSI 19:41

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