Sosyal sorumluluk sıfır atık

Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu öğrencileri, 2020 yılında da sosyal sorumluluk faaliyetlerine hızla devam ediyor.

Üniversite Öğrencileri, İrfan Öztürk İlkokulu koridorlarını “Sıfır Atık” konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla görseller oluşturarak yeni bir öğrenme ortamı oluşturulmasına katkıda bulundular.

Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu Başkanı ve aynı zamanda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencisi Burcu Örük yaptığı açıklamada; Genç TEMA Topluluğu öğrencileri olarak sıfır atık projesine destek vermek ve farkındalığı erken yaşta oluşturmak amacıyla okul koridorlarına çeşitli görseller çizdiklerini ifade etti.

Topluluk Akademik Danışmanı ve TEMA Vakfı Düzce İl Temsilcisi Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kendirli ise kısa bir açıklama yaparak “TEMA Vakfı, Çevre ve Şehircilik ile Milli Eğitim Bakanlıklarımızın işbirlikleri kapsamında Sayın Emine Erdoğan’ın uhdesinde sürdürülen sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla, Düzce Üniversitesi Genç TEMA öğrencileri ile bu faaliyetlere farkındalık oluşturmak amacıyla hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

DÜZCE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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