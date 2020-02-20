Düzce polisi torbacılara göz açtırmıyor

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce'de uyuşturucu madde satmaktan gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çilimli ilçesinde torbacılara yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evinde ve araçlarında yapılan aramalarda hassas terazi, 7,65 tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında işlem yapılan 2 şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Şahısların üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.