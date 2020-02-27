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“Güçlü Kadınlar Projesi” ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak

İHA

“Güçlü Kadınlar Projesi” ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak

– Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın öncülüğünde; kadınların sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak ve kadınları başarılı olabilecekleri pek çok alan için cesaretlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Güçlü Kadınlar Projesi”nin tanıtım buluşması, İstanbul Şerefiye Sarnıcı’nda gerçekleştirildi.
Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş’ın hazırladığı ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın öncülüğünde yayınlanan “Güçlü Kadınlar” başlıklı kitap, Türkiye’nin iş dünyası, bilim ve iletişim arenasındaki önemli kadın temsilcilerini bir araya getirdi. İş dünyasından, eğitim camiasından ve basın mensuplarından geniş çaplı katılımın olduğu programa, Güçlü Kadınlar adlı kitapta söyleşileri yer alan; Bigchefs Yönetim Kurulu Başkanı, ünlü iş insanı Gamze Cizreli; Gastronomi Şefi ve Yazar Jale Balcı, Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı, Bilim Virüsü Kurucusu, sosyal girişimci Şule Yücebıyık, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, İletişim Profesörü Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural, Koru Hastanesi Sağlık Grubu Kurucusu Prof. Dr. Aydan Biri ve Düzce Üniversitesi öğretim elemanları katılım gösterdi.
“Güçlü Kadınlar” kitabında; Betül Mardin, Gamze Cizreli, Jale Balcı, Şule Yücebıyık, Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural, Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz, Prof. Dr. Aydan Biri ile yapılmış ilham verici söyleşiler yer alıyor. Programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, çok anlamlı bir amaç için bir araya geldiklerini belirterek kitapla; güçlü kadınların potansiyelini, enerjilerini, yaşam kaynaklarını yansıtmayı arzu ettiklerini ifade etti. Kitapta 8 farklı başarıyı, öyküyü, perspektifi, yetişme biçimini okurlarla paylaştıklarını dile getiren Rektör Çakar; kadınların güçlenmesini, genç kızlara umut olmasını hedeflediklerini söyleyerek, azim, gayret, çalışma, isteme ve motivasyonun önemini vurguladı.
Paylaşma olmayınca tek başına başarıyı yakalamanın zor olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çakar, erkeklerle kadınların birbirlerini tamamlamasının ve birbirlerinin özelliklerinden faydalanmasının önemine dikkat çekti. Bir yönetim bilimci olarak kadınların iş motivasyonunun yüksek olmasından gurur duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kitabın tüm gelirlerinin; okuma gayretinde olan, hayallerinin ve hedeflerinin peşinde koşan, kendini geliştirmeyi amaç edinmiş, başarı yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen kız çocukları için kullanılacağını sözlerine ekledi.
Tüm katılımcı yazarlara gönülden teşekkür eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kitabı satın alarak katkı sağlayacak olan okurların, kız çocuklarının geleceğine büyük etkisi olacağını belirterek sözlerini sonlandırdı. Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın moderatörlüğünde devam eden programda; Gamze Cizreli, Şule Yücebıyık, Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural, Prof. Dr. Aydan Biri sahneye çıkarak duygu ve düşüncelerini ifade etti. Projede yer aldıkları için son derece mutlu olduklarını belirten yazarlar, yaşadıkları zorlukları aşmış ve başarıları ile iz bırakmış kadınların hayat hikayelerinin yer aldığı kitap ile önümüzdeki yıllarda iyi sonuçlar alınacağını ve ülkemizin parlak geleceğine önemli katkılar sağlanacağını dile getirdiler.
Program, yazarlara ve emeği geçenlere ödüllerin takdim edilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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