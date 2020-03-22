Fabrika güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu

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– Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde elektrikli motor üretimi yapan fabrikanın güvenlik görevlisi silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Olay; Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yer alan Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde elektrikli motor üretimi yapan fabrikanın güvenlik kulübesinde Metin Ş. isimli güvenlik görevlisi mesai arkadaşları tarafından başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine fabrikaya giden 112 acil sağlık ekipleri Metin Ş.’ye ilk müdahalesini olay yerinde yaparken, Metin Ş. ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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