Derbi öncesi tribünde pankart açıldı

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– Geçtiğimiz günlerde Suriye’nin ElBab bölgesinde görev yapan Türk Kızılay’ına ait araca saldırıda şehit düşen Mehmet Arif Kıdıman’ın fotoğrafının yer aldığı bir pankart GalatasarayFenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray tribünlerinde açılan pankartla anıldı.

Suriye’nin ElBab bölgesinde Kızılay Sevgi Mağazası’nda ki görevine giden Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın içinde olduğu araca saldırı düzenlenmiş ve Kıdıman olay yerinde şehit olmuştu. Düzenlenen törenle Düzce’de merhum gazeteci babası Mehmet Kıdıman’ın yanına defin edilen Mehmet Arif Kıdıman, GalatasarayFenerbahçe derbisinde unutulmadı. Derbi öncesinde Galatasaray yönetimi tarafından Galatasaray tribünlerine Mehmet Arif Kıdıman’ın fotoğrafının yer aldığı pankart asılarak “Tribünde 1 eksik, cennette bir fazlayız. Türk Kızılay Şehidi Mehmet Arif Kıdıman” anıldı.

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