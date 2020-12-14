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Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı Düzce’de zabıtadan dilenci operasyonu

İHA

Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı Düzce’de zabıtadan dilenci operasyonu

– Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kent merkezinin çeşitli noktalarında dilenci operasyonu yapıldı. Zabıta ekipleri ile kamerayı karşısında gören kadın maskeyle ağzını değil, yüzünü kapattı.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara operasyon düzenledi. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği dilenci operasyonunda ışıklarda bekleyen otomobil sürücülerinden, cami önleri ve sokaklarda dilencilik yapan şahıslar toplanarak para cezası kesildi. Işıklarda dilenen bir kadın karşısında ekipleri görünce maskesini indirdi ve kamerayı görünce önce maskesi ile ağzını değil yüzünü kapattı.
Vatandaşlar tarafından ihbar edilen bölgeler başta olmak üzere kent merkezinde denetimler yapan ekipler, dilencileri teker teker yakalayarak zabıta karakoluna götürdü.
Dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konularak Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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