O okulun menüsü ekmek ve üzüm hoşafı oldu

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Düzce'de bulunan bir okul, 18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümünün olduğu gün, zaferin kazanıldığı şartları öğrencilerine öğretmek amacıyla ekmek ve üzüm hoşafı menüsü hazırladı.

Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'nin mart ayı yemek listesinde 18 Mart Perşembe Günü detayı dikkat çekti. Çanakkale zaferinin yıl dönümüne özel menü hazırlatan okul yönetimi, zaferin kazanıldığı şartları öğrenci ve öğretmenlerine yeniden yaşatmak için Çanakkale savaşlarında Türk Askerinin yemeği olan ekmek ve üzüm hoşafı menüsü hazırlattı.

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