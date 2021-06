Kızılayın 153. Yılını 153 fidan dikerek kutladılar

–Düzce’de Kızılay’ın 153. Yıl dönümü 153 fidanı toprakla buluşturarak kutlandı.

Kızılay’ın 153. kuruluş yıldönümünde Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genç Gönüllüler ile birlikte Düzce Genç Kızılay Hatıra Ormanı için fidan dikiminde bulunduk.

Kızılay’ ın 153. Kuruluş Yıldönümü ile ilgili açıklamada bulunan Şube Başkanı Halil Aydın; “Kızılay, yaklaşık 11 bin 500 profesyonel çalışan ve 132 bin’den fazla gönüllü insani çalışmaların bel kemiğini oluşturuyor. Yaklaşık 4 bin kan hizmetleri personeli, 18 bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi, 300 kan bağış noktasından yılda yaklaşık 2milyon 900 bin ünite kan toplanıyor. Kızılay her gün yaklaşık bin 500 hastanenin kan bileşeni ihtiyacına cevap veriyor. 23 aşevimizden 135 bin 400 kişiye her gün 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. 25 ilde 33 ilk yardım merkezinde halkımıza sertifikalı ilk yardım eğitimleri veriliyor. 17 Toplum Merkezi’nde ülkemizde uluslararası geçici koruma altında bulunan yabancıların desteklenmesi ve toplumumuza uyum sağlaması için faaliyetler yürütülüyor. 17 ülkede daimi delegasyon ofisi ile insani yardım projeleri gerçekleştiriliyor. Kızılay 57 ülkede aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl 70’ten fazla ülkede insani yardım operasyonları gerçekleştiriyor. 153. yıla özel olarak 153 adet fidan dikimi gerçekleştirerek Genç Kızılay Hatıra Ormanı oluşturduk. Hatıra Ormanı yer tahsisi için Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’e ve fidanları temin eden Düzce Orman İşletme Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

