Kedi-köpek maması alma bahanesiyle duyguları istismar ettiler Dilencilerin oyununu zabıta bozdu Dilenciler bu kez sokak hayvanlarını kullandı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri “Sokak hayvanlarına mama alacağız” yalanıyla insanların duygularını sömüren dilencilerin oyununu bozdu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların dini duygularını sömürerek kazanç elde etmeye çalışan dilencilere göz açtırmıyor. Dilencilerin son bulduğu yöntem ise ‘Yok artık’ dedirtti. Sokak hayvanları üzerinden insanların duygularını sömüren dilenciler, Zabıta ekiplerinin denetimine takıldı.

Kedi – köpek maması alacaklarını söyleyerek yardım talebinde bulunan dilencilerin üzerlerinde yapılan aramada 206 TL para çıktı. Zabıta Müdürlüğü Karakoluna getirilen şahıslara Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılarak, elde ettiği haksız kazanç belediye encümen kararı ile kamuya geçirildi.



“Dikkatli olun” uyarısı

Zabıta Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları istenirken, “Vatandaşlarımızın yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi meslek haline getiren kişilerle mücadelemiz sürüyor. Farklı yöntemlerle vatandaşımızın duygularını istismar etmek isteyen bu tür şahıslara karşı, dikkatli olunması ve hareketlerinden şüphelenilen kişilerin ihbar edilmesini istiyoruz” denildi.

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