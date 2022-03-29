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2022 DÜZCE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 05:04 06:31 13:04 16:38 19:27 20:49 2 03.04.2022 Pazar 05:02 06:29 13:04 16:38 19:28 20:50 3 04.04.2022 Pazartesi 05:00 06:28 13:03 16:39 19:29 20:51 4 05.04.2022 Salı 04:58 06:26 13:03 16:39 19:30 20:53 5 06.04.2022 Çarşamba 04:56 06:24 13:03 16:40 19:32 20:54 6 07.04.2022 Perşembe 04:54 06:23 13:03 16:40 19:33 20:55 7 08.04.2022 Cuma 04:52 06:21 13:02 16:40 19:34 20:57 8 09.04.2022 Cumartesi 04:50 06:19 13:02 16:41 19:35 20:58 9 10.04.2022 Pazar 04:48 06:18 13:02 16:41 19:36 20:59 10 11.04.2022 Pazartesi 04:46 06:16 13:02 16:41 19:37 21:01 11 12.04.2022 Salı 04:45 06:15 13:01 16:42 19:38 21:02 12 13.04.2022 Çarşamba 04:43 06:13 13:01 16:42 19:39 21:03 13 14.04.2022 Perşembe 04:41 06:12 13:01 16:43 19:40 21:05 14 15.04.2022 Cuma 04:39 06:10 13:01 16:43 19:41 21:06 15 16.04.2022 Cumartesi 04:37 06:09 13:00 16:43 19:42 21:08 16 17.04.2022 Pazar 04:35 06:07 13:00 16:44 19:43 21:09 17 18.04.2022 Pazartesi 04:33 06:05 13:00 16:44 19:44 21:10 18 19.04.2022 Salı 04:31 06:04 13:00 16:44 19:45 21:12 19 20.04.2022 Çarşamba 04:29 06:03 12:59 16:44 19:46 21:13 20 21.04.2022 Perşembe 04:27 06:01 12:59 16:45 19:47 21:15 21 22.04.2022 Cuma 04:26 06:00 12:59 16:45 19:48 21:16 22 23.04.2022 Cumartesi 04:24 05:58 12:59 16:45 19:49 21:17 23 24.04.2022 Pazar 04:22 05:57 12:59 16:46 19:50 21:19 24 25.04.2022 Pazartesi 04:20 05:55 12:58 16:46 19:52 21:20 25 26.04.2022 Salı 04:18 05:54 12:58 16:46 19:53 21:22 26 27.04.2022 Çarşamba 04:16 05:53 12:58 16:47 19:54 21:23
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:14 05:51 12:58 16:47 19:55 21:25 28 29.04.2022 Cuma 04:13 05:50 12:58 16:47 19:56 21:26 29 30.04.2022 Cumartesi 04:11 05:49 12:58 16:47 19:57 21:28 30 01.05.2022 Pazar 04:09 05:47 12:58 16:48 19:58 21:29
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:26
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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