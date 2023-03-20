Ramazan'a girmeye sayılı günler kala tüm İslam aleminde hazırlık devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il hazırlanan İmsakiye takvimi kapsamında 2023 Düzce İmsakiye takvimi de belirlendi. Buna göre Düzce'nin sahur ve iftar saatleri de belli oldu. Peki, Düzce'nin iftar ve sahur saatleri ne zaman? İşte, 2023 Düzce İmsakiye takvimi...

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