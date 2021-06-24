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Düzce nerede, hangi bölgede? Düzce'de gezilecek yerler nelerdir? Düzce ili hakkında

Şirin ve yemyeşil şehiri olan Düzce, antik bir kent olması ile de tarihi açıdan da ayrıcalıklı bir konumda bulunuyor. Peki, Düzce nerede, hangi bölgede? İşte Düzce ile ilgili merak edilenler...

Düzce nerede, hangi bölgede? Düzce'de gezilecek yerler nelerdir? Düzce ili hakkında

DÜZCE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Düzce, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir. Düzce ili nüfusu: 395.679'dür. Bu nüfusun % 68,8 si şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 2.492 km2'dir. İlde km2'ye 159 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkez ilçede 352’dir.)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 10 belediye, bu belediyelerde 115 mahalle, ayrıca 278 köy bulunmaktadır.

Düzce’nin tarihi, MÖ 1390-800 yılları arasında hüküm süren Hititler'e kadar uzanır. Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp Bey’in Bizans Tekfurları ile 1323’te yaptığı savaşlar sonucu Osmanlı topraklarına katılan Düzce, 1869 yılına kadar Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı, Göynük Kasabası’na bağlı bir bucak olarak tarihte yer almıştır. 1869 veya 1870 yılında Bolu Sancağı’na bağlı Kaza olmuştur. 1999 yılına kadar ilçe olan Düzce 1999 Gölcük depremi ve 1999 Düzce depreminin ardından dönemin 57. Türkiye Hükûmeti tarafından TBMM'de alınan il statüsü verilme kararı ile ve 9. Türkiye cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayı ile il statüsü verilmiştir.

DÜZCE'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

2020 yılı sonunda Düzce ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri[7]
İlçeNüfus

2019

Nüfus

2020

Nüfus

Artışı %

Belediye

Sayısı

Mahalle

Sayısı

Köy

Sayısı

Köy

Nüfusu

Şehir

nüfusu

Şehirde

oturan %

Alanı

km2

 km2'ye

düşen kişi

Akçakoca38.63939.2291,53184311.98427.24569,45380103
Cumayeri14.64915.0022,4115214.37210.63070,86113133
Çilimli19.97619.902-0,3717209.82410.07850,6485234
Gölyaka20.17920.4081,131102110.18010.22850,1222890
Gümüşova15.84216.2542,6016187.6758.57952,78103158
Kaynaşlı20.45420.5450,44172010.6789.86748,0323787
Merkez247.419249.6950,923689657.099192.59677,13710352
Yığılca15.00814.644-2,43143911.5833.06120,9063623
DÜZCE 392.166395.6790,9010115278123.395272.28468,812.492159

DÜZCE PLAKA: 81

DÜZCE'DE GEZİLECEK YERLER

Prusias Ad Hypiuym (Konuralp)
Antik Tiyatro
Akçakoca
Darıyeri Yörükler Yaylası
Kocayayla
Kaynaşlı

DÜZCE'DE YÖRESEL YEMEKLER

Hamsili Börek
Hamsi Pilavı
İsli Balığı
Buğulama
Çerkez Tavuğu
Mamalika
Boşnak Böreği
Bazlama

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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