DÜZCE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Düzce, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir. Düzce ili nüfusu: 395.679'dür. Bu nüfusun % 68,8 si şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 2.492 km2'dir. İlde km2'ye 159 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkez ilçede 352’dir.)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 10 belediye, bu belediyelerde 115 mahalle, ayrıca 278 köy bulunmaktadır.

DÜZCE TARİHİ

Düzce’nin tarihi, MÖ 1390-800 yılları arasında hüküm süren Hititler'e kadar uzanır. Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp Bey’in Bizans Tekfurları ile 1323’te yaptığı savaşlar sonucu Osmanlı topraklarına katılan Düzce, 1869 yılına kadar Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı, Göynük Kasabası’na bağlı bir bucak olarak tarihte yer almıştır. 1869 veya 1870 yılında Bolu Sancağı’na bağlı Kaza olmuştur. 1999 yılına kadar ilçe olan Düzce 1999 Gölcük depremi ve 1999 Düzce depreminin ardından dönemin 57. Türkiye Hükûmeti tarafından TBMM'de alınan il statüsü verilme kararı ile ve 9. Türkiye cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayı ile il statüsü verilmiştir.

DÜZCE'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Akçakoca

Cumayeri

Çilimli

Gölyaka

Gümüşova

Kaynaşlı

Yığılca

DÜZCE PLAKASI: 81

DÜZCE'DE GEZİLECEK YERLER

Yedigöller Milli Parkı

Samandere Şelalesi

Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

Ceneviz Kalesi ve Sahil Plajı

Efteni Gölü

Konuralp Müzesi

Aydınpınar Şelalesi

Fakıllı Mağarası

DÜZCE'NİN YÖRESEL YEMEKLERİ

Hamsili Börek

Hamsi Pilavı

İsli Balığı

Buğulama

Çerkez Tavuğu

Mamalika

Boşnak Böreği

Bazlama