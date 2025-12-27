Habertürk
        Haberler Gündem Düzce Valiliği'nden darp iddialarına ilişkin açıklama

        Düzce Valiliği'nden darp iddialarına ilişkin açıklama

        Düzce Valiliği, sosyal medyada polis ekiplerinin bir vatandaşı tartakladığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şüphelinin görevli polis memuruna hamlede bulunması üzerine polis memuru tarafından bu temasın engellediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 04:06 Güncelleme: 27.12.2025 - 04:06
        Düzce Valiliği'nden darp iddialarına ilişkin açıklama
        Düzce Valiliği, polis memurları ile ilgili darp iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, "Düzce Atatürk Bulvarı'nda gerginlik. Polis tutumu tepki çekti" yönünde haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "20 Aralık günü saat 00.12 sıralarında Atatürk Bulvarı giriş kısmında bulunan otobüs durağı civarında kavga eden şahısların bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibinin sevk edildiği, olay yerine intikal edildiğinde, mahalde bulunan esnaf tarafından çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen H.Y. ve O.Y'nin alkollü oldukları belirtilerek şahısların bölgeden uzaklaştırılması talep edilmiş. Polis ekibince şahıslar bölgeden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Olayın ardından çıkan haberler üzerine bölgede bulunan kamera kayıtlarının incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Haberde belirtildiği gibi polis ekibince herhangi bir darp olayının gerçekleşmediği görülmektedir. H.Y'nin görevli polis memuruna hamlede bulunması üzerine polis memuru tarafından bu temasın engellendiği, ayrıca yine aynı video görüntülerinde polis memuru için iddia edilen 'oğlunun yanında yapıştırırım seni' söyleminin 'oğlunun yanında yakışmıyor sana' şeklinde olduğu, mevcut müdahale ve sözlü ikazların zor kullanma yetkisinin orantılılık ilkesi kapsamında, yerinde ve yeterli olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu olayla ilgili görevli polis memurları için sosyal medya üzerinde yapılan maksadını aşan haber ve hakaret içeren yorumlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

