Meteorolojinin bazı bölgeler için yaptığı sağanak yağış uyarısı Düzce ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde felakete neden oldu. Su baskınlarının yaşandığı bölgede mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı.

Düzce'de kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, yaklaşık 4 bin kişinin felaketten etkilendiği öğrenildi. Karayolu ile ulaşımın sağlanamadığı bölgedeki vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor.

Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde dün geceden itibaren etkili olan sağanak hayatı felç etti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi nedeniyle Gölyaka ilçesinde Dilaver, Esmehanım, Uğurlu, Arabacı, Koçullu, Sarıyayla, Aktaş köyleri, Cumayeri ilçesinde Hamascık, Yeşiltepe, Kızılüzüm, Esentepe, Harmankaya, Büyükmelen, Çelikdere, Dokuzdeğirmen, Üvezbeli, Taşlık, Ordulukaradere köyleri, Gölyaka ilçesinde ise Hacıyakup, Hamamüstü, Güzeldere, Aksu ve Değirmentepe köylerine ulaşım sağlanamıyor. Sel ve su baskınlarının yanı sıra heyelan da köylere karayolundan ulaşımı engelliyor.

51 KİŞİ HELİKOPTERLERLE KURTARILDI

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'nca 4 bin kişinin etkilendiği sel bölgelerine arama ve kurtarma çalışmaları için helikopter sevk edildi. Düzce'ye gönderilen 5 helikopter ile ilk olarak gece saatlerinden itibaren Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü nehir evleri mevkiindeki 8 kişi ardından da Doğu illerinden Düzce´ye fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler kurtarıldı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 51 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Helikopterle Düzce 18 Temmuz stadyumuna getirilen vatandaşlardan bazıları 112 Acil sağlık ambulansları ile çeşitli hastanelerin acil servislerine nakil edildi. Stadyuma alınan vatandaşlara da çay ve sıcak çorba ikramı yapıldı.

BARAJ BORUSU PATLADI

Akçakoca ilçesinde de Sarıkaya Barajı´nın ana su borusu patladı. Taşan sular şehir merkezini geçerek denize dökülmeye başladı. Bu sebeple Kale yolu olarak bilinen alandaki bazı ahşap iş yerleri yıkılarak denize aktı. İlçede park halinde bulunan araçlar da denize sürüklenerek kayboldu.

İlçenin merkezi ile bazı köylerinde aşırı yağışlar sonrası sel yaşandı. Akçakoca ilçe merkezinde derelerin taşması ve rögar kapaklarının tıkanması sonucu yaşan selde iş yerlerini su bastı, otomobiller sular altında kaldı. İlçeye bağlı Uğurlu Köyü ise tamamen sular altında kaldı. Köye ulaşım sağlanamazken 320 hanenin bulunduğu ve bin 100 kişinin yaşadığı köyde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Köydeki evlerin büyük çoğunluğu sularla dolarken, otomobiller ve fındık tarlaları da zarar gördü. Akçakoca Kaymakamlığı, AFAD ve İl Özel idaresi ekipleri köyde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, 4 bin kişinin etkilendiği sel felaketi ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı: "İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılmasına ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir."

FUAT OKTAY: TÜM VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ SAĞLANMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'deki sel ve heyelan felaketinde arama kurtarma faaliyetleri sonucu 51 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi. TBMM Genel Kurulundaki 11. Kalkınma Planı görüşmelerine katılan Oktay, Düzce'de meydana gelen sel ve heyelan felaketine ilişkin bilgi verdi.

Yağışlar nedeniyle Düzce'nin bazı ilçe ve köylerinde sel baskınları ve heyelanların meydana geldiğini belirten Oktay, Düzce Valiliği başkanlığında çalışmaların devam ettiğini, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 4 hava aracı ile çevre illerden arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Çalışmaların devam ettiğini bildiren Oktay, "Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır. Bölgede köy yollarının açılması için temizleme çalışmaları devam ediyor. İş makinaları bölgeye sevk edildi. Bu olayda can kaybının olmaması büyük tesellimizdir. Tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Oktay, sel baskınından zarar gören vatandaşlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

EREĞLİ'DE AŞIRI YAĞIŞ DERE TAŞIRDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinden beri etkili olan yağmur nedeniyle dere taştı, ev iş yerlerini su bastı. İlçede gece başlayan ve sabaha karşı şiddetini attıran sağanak sele neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle taşan Kabasakal deresi, Kavaklık Mahallesi, Solak Köyü yol ayrımı ve Göçmenler Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Evlerinde mahsur kalan yaklaşık 45 kişi, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Bazı vatandaşlar ise kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerine çıkmayacağını söyleyerek evinde kaldı. Kışla Sanayi Sitesi içerisinde park halinde bulunan onlarca araçta sular altında kaldı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün Kışla Sanayi Sitesi girişinde bulunan istasyonu da selden etkilendi. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle Ereğli-Alaplı kara yolunun Gülüç beldesi girişinde su birikintisi oluştu. Yol güzergahının bir bölümünün kapandığı bölgede, trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bölgede dağlık alandan gelen yağmur suyu şelale görünümü oluşturdu. Ömerli Mahallesi'nde bulunan Ereğli Devlet Hastanesinin zemin katlarını su bastı. Kışla Sanayi Sitesi başta olmak üzere ilçe genelinde pek çok ev ve iş yerinde su baskınları oluştu. Selin ortasında kalan vatandaşları Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekipleri selde mahsur kalan vatandaşları itfaiye merdiveni ile tahliye ederek güvenli bölgeye aldı.Yağışın devam ettiği bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

'KRİZ MASASI OLUŞTURULDU'

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, yol güzergahında incelemelerde bulundu. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe genelinde doğal afet yaşandığını söyledi. İlçede kriz masası oluşturulduğunu anlatan Posbıyık, "Sabaha karşı yağışlar etkisini arttırdı. Bütün arkadaşlar çalışıyor. Belediyede kriz masası kurduk. Kışla Sanayi Sitesi'ne gittim, oralar çok kötü vaziyette. Ekiplerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Yaşanan olay doğal afettir. Şu ana kadar evlerinde ve araçlarında mahsur kalan 45 vatandaşımızı itfaiye ekiplerimiz kurtardı. Ekiplerimiz tümüyle sahada. Bütün dereleri gözlem altında tutuyoruz" diye konuştu.

SELDE EVLERİNDEN SON ANDA KURTULDULAR

Kavaklık Mahallesi’nde ise Vedat Ayçiçek, eşi ve üç çocuğu ile birlikte evinde uyurken sele yakalandı. Son anda çocuklarını ve eşini dışarı çıkartmayı başaran Ayçiçek’in evinin içerisi yaklaşık 1 metre sularla doldu. Evindeki tüm eşyalar kullanılamaz hale gelen Ayçiçek, kirada oturduğunu, mağdur olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Kavaklık Mahallesi’nde Kdz. Ereğli Belediyesi Düğün Salonu ile yan tarafında bulunan tekstil atölyesi de Kabasakal deresinin taşması nedeniyle sular altında kaldı. Yaşanan sel nedeniyle düğün salonu kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinde ise işçiler temizlik çalışması başlattı. Kepez Mahallesi Solak Köyü yol ayrımı mevkiinde ise bir marketin deposu tamamen sularla doldu.