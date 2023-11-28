Düzce ve Karabük'teki mağaralar doğa tutkunlarının rotasını çiziyor

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Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun 1984 yılında Akçakoca Kaymakamlığı döneminde turizme kazandırdığı, ziyarete açık alan olarak Batı Karadeniz'in en büyük mağarası Fakıllı da kentin önemli turizm destinasyonlarından biri konumunda. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Fakıllı köyündeki mağarada, çeşitli yönlere giden galeriler, sarkıt ve dikitler bulunuyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 1. derece sit alanı olarak tescillenen, toplam uzunluğu 1017 metre olan mağaranın 350 metrelik alanı ziyaret edilebiliyor. Bu yıl 42 bin civarında misafir ağırlayan yapının damlataş bakımından zengin beyaz oda olarak anılan bölgeleri, ziyaretçilerin en çok gezdikleri alanlar arasında yer alıyor.