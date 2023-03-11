CİLT SORUNLARI

Tükettiğimiz gıdaların cildimizi doğrudan etkilediği birçok araştırma çalışmasıyla kanıtlanmıştır. Aşırı şeker, karbonhidrat ve yağlı yiyecekler; cilt sağlığını bozar. Bu tip gıdalar; cildi yağlandırır, sivilce çıkmasına neden olur ve bu sayede cildi temizlemek daha zor bir hale gelir bu da cilt sağlığının bir kısır döngüye girmesine neden olur.

Kaynak: Vitaminews