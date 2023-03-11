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Düzenli fast food tüketmenin sağlık üzerindeki 5 olumsuz etkisi

Günlük hayat koşturmacası içinde bazen hızlı bir şeyler atıştırmak oldukça pratik gelebiliyor lakin bu şekilde tükettiğimiz fast food yiyecekler, vücudumuza bir bombardıman yapıyor.

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  • Düzenli fast food tüketmenin sağlık üzerindeki 5 olumsuz etkisi

    KABIZLIK

    Sindirim sisteminin çalışmasında sebze ve meyveler oldukça önemli rol oynar. İşlenmiş gıdaların yoğun tüketimi tüm sistemi bozacak ve kendinizi her zamankinden daha sık kabızlık içinde bulacaksınız. Meyve ve sebzeler, vücudunuzdaki tüm atıkları atmaya yardımcı olan özel bir lif taşır. Bu ürünler ayrıca kan şekeri ve kolesterol seviyelerini korumanıza yardımcı olur.
  • Düzenli fast food tüketmenin sağlık üzerindeki 5 olumsuz etkisi

    OBEZİTE RİSKİ

    Bu işlenmiş gıdaların çoğu, aşırı miktarlarda kalori barındırır ancak çoğunlukla besleyici bir madde içermez. Öğünlerinizi tamamen işlenmiş gıdalara çevirmek, obezite olasılığını önemli ölçüde artıracak ve ayrıca her zaman şişkin hissetmenizi sağlayacak. 
  • Düzenli fast food tüketmenin sağlık üzerindeki 5 olumsuz etkisi

    ARTAN KAN ŞEKERİ DÜZEYİ

    Fast food yemeklerde bulunan yoğun karbonhidrat, kan şekeri seviyesini de olumsuz bir şekilde etkileyerek yükseltir. Ayrıca fast food yemeklerin içinde bulunan yoğun nişasta, diş sağlığını da bozabilir. 
  • Düzenli fast food tüketmenin sağlık üzerindeki 5 olumsuz etkisi

    HAFIZADA DÜŞÜŞ

    Fast foodların taşıdığı bir diğer olumsuz etki de bu yiyeceklerin hafızayı etkilemesidir. Bunun arkasındaki birincil sebep, milkshake, patates kızartması gibi ürünlerde yoğun olarak kullanılan doymamış yağlardır. Daha önce uzmanlar tarafından bu yağların kardiyovasküler hastalıklardan sorumlu anahtar faktör olduğu biliniyordu; son zamanlarda beynin işlevselliğini de etkilediği ortaya çıktı. Düzenli fast food tüketmek; ileriye dönük hafıza bölümünü oldukça etkiler.
  • Düzenli fast food tüketmenin sağlık üzerindeki 5 olumsuz etkisi

    CİLT SORUNLARI

    Tükettiğimiz gıdaların cildimizi doğrudan etkilediği birçok araştırma çalışmasıyla kanıtlanmıştır. Aşırı şeker, karbonhidrat ve yağlı yiyecekler; cilt sağlığını bozar. Bu tip gıdalar; cildi yağlandırır, sivilce çıkmasına neden olur ve bu sayede cildi temizlemek daha zor bir hale gelir bu da cilt sağlığının bir kısır döngüye girmesine neden olur. 

    Kaynak: Vitaminews

 

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