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Neden kadınlar hâlâ eşlerinin soyadını kullanıyor?

Modern çağın tüm gelişmelerine rağmen evlilik ile ilgili bazı gelenekler değişmiyor. Kadınların büyük bir kısmı, evlenirken eşlerinin soyadını alıyor. Bu konu hakkında yapılan bir çalışma bunun iki sebebi olduğuna işaret ediyor.

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  • Neden kadınlar hala eşlerinin soyadını kullanıyor?

    Dünyada giderek gelişen medeni haklar ve cinsiyet eşitliğine rağmen evlendikten sonra kadınların, eşlerinin soy ismini alması geleneği sürüyor.
  • Neden kadınlar hala eşlerinin soyadını kullanıyor?

    Bu geleneği inceleyen İngiltere'deki Bradford Üniversitesi'nden Prof. Simon Duncan, "Bunun kökeninde, kadının evlendikten sonra erkeğin malı olması düşüncesi var ve bu yüzden bu geleneğin günümüzde hâlâ devam etmesi şaşırtıcı" diyor.
  • Neden kadınlar hala eşlerinin soyadını kullanıyor?

    Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından en ileri ülkeler arasında yer alan ve tarihsel ataerkilliğin daha az olduğu Norveç'te bile çoğu kadın eşlerinin soyadını almaya devam ediyor. Eşinin soyadını alan kadınların yarısı kendi soyadlarını da kullanarak iki isimli oluyor. 
  • Neden kadınlar hala eşlerinin soyadını kullanıyor?

    Bu geleneğin neden devam ettiğini araştırmak için Oslo Üniversitesi ve West of England Üniversitesi'nden akademisyenlerle bir çalışma yürütmeye başlayan Duncan, "Bu yalnızca zararsız bir gelenek mi yoksa bazı kalıpları geçmişten günümüze taşımak gibi bir işlevi de var mı?" diye soruyor.
  • Neden kadınlar hala eşlerinin soyadını kullanıyor?

    Yapılan araştırmalar, ortaya iki ana sebep olduğunu çıkarıyor. İlki, devam eden ataerkil yapı. Kadınlar, toplumda uzun zamandır var olan ataerkil yapıyı kabul etmiş ve bunu içselleştirmişti. Hatta birçok çift bunun üzerinde pek de düşünmüyordu ve bu sadece eski bir gelenekti. 
  • Neden kadınlar hala eşlerinin soyadını kullanıyor?

    Duncan çiftlerin yalnızca geleneği kabullenmeleri nedeniyle bu kararı almasının tehlikeli olduğunu söylüyor:

    "Bu, otoritenin kocada olduğu fikrini ebedileştiriyor, erkeği evin reisi olarak gören geleneği yeniden üretiyor."
  • Neden kadınlar hala eşlerinin soyadını kullanıyor?

    İkincisi, ortak bir isim paylaşarak "iyi aile" olma isteğinden geliyor. Bu inanışa göre; ortak bir isim, aile bütünlüğünü ve doğacak çocuklarla kurulacak bağı oluşturuyordu.

    Duncan ve ekibi, partnerin soyadını almanın dışarıya adanmışlık ve birlik mesajı vermenin bir yolu olarak görüldüğü sonucuna vardı. 

    Kaynak: BBC

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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