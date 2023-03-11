Yapılan araştırmalar, ortaya iki ana sebep olduğunu çıkarıyor. İlki, devam eden ataerkil yapı. Kadınlar, toplumda uzun zamandır var olan ataerkil yapıyı kabul etmiş ve bunu içselleştirmişti. Hatta birçok çift bunun üzerinde pek de düşünmüyordu ve bu sadece eski bir gelenekti.