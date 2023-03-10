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Uçuş sırasında acil durum kapısı açılabilir mi?

Uçaklarda, tehlike anında yolcuların tahliye edilmesi için yer alan acil çıkış kapıları, uçuş sırasında açılmaz; bu kapılar, değişen basınç seviyesi sayesinde uçağa yapışır.

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  • Uçuş sırasında acil durum kapısı açılabilir mi?

    Eğer uçakla seyahat etmekten çok hoşlanmıyorsanız, aklınız size birçok kötü senaryo yaratıyor olabilir; acil çıkış kapılarının aniden açılması gibi.
  • Uçuş sırasında acil durum kapısı açılabilir mi?

    Ancak tüm kötü düşüncelere rağmen böyle bir şeyin olması mümkün değil. Acil bir durum olduğunda uçağı hızla terk etmeyi sağlayacak acil çıkış kapıları, uçuş esnasında açılmaz. Uçaklar, havada yükselirken iç ve dış ortam arasında oluşan basınç farkı, kapıların duvara yapışmasını sağlar.
  • Uçuş sırasında acil durum kapısı açılabilir mi?

    Acil çıkış kapıları, uçus esnasında açılmayacak kadar sağlam olsa da tahliye anında bir kuvvet uygulandığı zaman açılacak şekilde tasarlanır. Bu yüzden hava yolları, bu kapıların yanına oturan yolculara ayrıca dikkat eder.
  • Uçuş sırasında acil durum kapısı açılabilir mi?

    Onlara, acil çıkış kapısının nasıl kullanıldığı hakkında kısa bir bilgilendirme yapılır ve bu sorumluluğu alıp alamayacağı sorulur. Yolcu, bu sorumluluğu almak istemezse yerine başka bir kişi görevlendirilir.
  • Uçuş sırasında acil durum kapısı açılabilir mi?

    Acil çıkış kapısının yanında oturmak için tahliye durumunu yöntebilecek sağlıkta ve güçte yolculara ihtiyaç duyulur. Örneğin, bu tipte yolcular acil çıkış kapısının yanındaki koltuğa oturamaz; 
  • Uçuş sırasında acil durum kapısı açılabilir mi?

    – Hızlı hareket edemeyecek yolcular,

    – Zihinsel veya fiziksel engelliler,

    – Belirli bir kilonun üzerindeki yolcular,

    – Bebek ve çocuk yolcular,

    – Sınır dışı edilen ve tutuklu yolcular,

    – Evcil hayvanıyla seyahat eden yolcular,

    – Acil çıkış kapısının açılmasını hızla yapamayacak yolcular,

    – Havacılık lisanı olarak kabul edilen İngilizce ya da kabin görevlileri tarafından konuşulan dilleri bilmeyen yolcular,

    – Kabin ekibinin bilgilendirmesi ile bu koltukta oturmanın görev ve sorumlulukları yerine getireceğini kabul etmeyen yolculardır.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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