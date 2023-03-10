Uçuş sırasında acil durum kapısı açılabilir mi?

Ancak tüm kötü düşüncelere rağmen böyle bir şeyin olması mümkün değil. Acil bir durum olduğunda uçağı hızla terk etmeyi sağlayacak acil çıkış kapıları, uçuş esnasında açılmaz. Uçaklar, havada yükselirken iç ve dış ortam arasında oluşan basınç farkı, kapıların duvara yapışmasını sağlar.