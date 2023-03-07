Kablosuz sinyaller, anten gibi alıcılar arasında ultrasonik dalgalardan oluşan bağlantılar kurar. Mümkün olan en iyi sonuç için iki taraf arasında kesintisiz bir iletişim olması gerekir.

Ancak, gerçek dünya koşulları nadiren idealdir. Havadaki toz parçacıkları, ağaçlar ve hatta evinizdeki duvarlar nedeniyle sinyaller cihazınıza giderken zayıflar. Elektromanyetik dalgalar bu nesnelere nüfuz etmekte sorun yaşar.