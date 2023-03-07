Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yapılan bir araştırma palyaço korkusunun sebeplerini açıklıyor

Kimileri için çok sevimli olan palyaçolar, kimilerin de korkulu rüyası! Renkli kıyafetleri ve eğlenceli tavırlarıyla bir palyaçonun neden korkutucu olduğunu anlamak zor olabilir. Bu konu hakkında yapılan bir araştırma, oldukça mantıklı gerekçeler sunuyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yapılan bir araştırma palyaço korkusunun sebeplerini açıklıyor

    Komik hareketleri, renkli kıyafetleri ve kırmızı burunlarıyla palyaçolar özellikle çocukların favorisidir. Eğlenceli çocuk etkinliklerinin vazgeçilmezi olsalar da dünyada birçok insan palyaçolardan korkuyor. Coulrophobia olarak bilinen bu korkunun nedeni tam olarak bilinmiyor. 
  • Yapılan bir araştırma palyaço korkusunun sebeplerini açıklıyor

    2 Şubat 2023 tarihinde Fronteirs dergisinde yayınlanan ve bir ilki temsil eden çalışma palyaço korkusu üzerinde kapsamlı bir görüş sunuyor. 

    Güney Galler Üniversitesi ve Psikoloji ve Terapötik Çalışmalar Okulu araştırmacıları tarafından yapılan araştırmaya 790 kadın, 197 erkek katıldı. Deneklerden alınan cevaplar ve önceki teoriler de eklenerek, palyaço korkusunun altındaki sebepler incelendi. 
  • Yapılan bir araştırma palyaço korkusunun sebeplerini açıklıyor

    İlk sebep; palyaçoların insanlarda uyandırdığı "tekinsiz vadi" etkisi olabileceğine işaret ediyor. Palyaçoların yüzünü kaplayan makyaj, takma burunları, normal bir yüze benzemeyen hatları gibi onları insani özelliklerden uzaklaştıran faktörler insanlarda korku yaratıyor olabilir.
  • Yapılan bir araştırma palyaço korkusunun sebeplerini açıklıyor

    Diğer sebep ise palyaçoların insan figürünün çarpıtılmış bir versiyonu olması ve yüzündeki duyguları gizlemesinden kaynaklı olabilir. Bu ürkütücü görünüş, kişilerin tehlikede olup olmadığını bilmediğini veya karşı taraftan gelecek tehlikeyi kestirememesinden kaynaklanıyor olabilir. 
  • Yapılan bir araştırma palyaço korkusunun sebeplerini açıklıyor

    Başka dikkat çeken nokta ise paylaçoların öngörülemez hareketleri. İnsanlar, karşı tarafından nasıl davranacağını kestiremediğinde kendilerini tehlikede hissediyorlar. 
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.