2 Şubat 2023 tarihinde Fronteirs dergisinde yayınlanan ve bir ilki temsil eden çalışma palyaço korkusu üzerinde kapsamlı bir görüş sunuyor.

Güney Galler Üniversitesi ve Psikoloji ve Terapötik Çalışmalar Okulu araştırmacıları tarafından yapılan araştırmaya 790 kadın, 197 erkek katıldı. Deneklerden alınan cevaplar ve önceki teoriler de eklenerek, palyaço korkusunun altındaki sebepler incelendi.