AMELİYAT OLMAYI BEKLİYORDU İki gün önce sosyal medya hesabından ameliyat olmayı beklediğini dile getiren Dwight Twilley'in ölümüne ait detaylar açıklanmadı. Ancak ailesinin, Twilley'in olağanüstü hayatını onurlandırmak ve hatırlamak için önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla ayrıntı sunma sözü verdiği kaydedildi.

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"KAYBIMIZ ÖLÇÜLEMEZ"



'Variety'nin haberine göre; acı haber de Dwight Twilley'in projelerini kaybettiği ABD'nin Tulsa şehrindeki plak şirketi tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Hayatının aşkı Jan ve yakın dostlarıyla çevrili olarak bu dünyadan huzur içinde ayrıldı. Kaybımız ölçülemez ve kelimelerimiz kederimizin derinliğini yansıtamaz. Dwight'ın müzikal becerisi sayısız hayata dokunmuş ve pek çok kişinin kalbinde silinmez bir iz bırakmıştır. Hepimize bıraktığı kalıcı müzik mirası için son derece müteşekkiriz" ifadelerine yer verildi.



Plak şirketinin bu sözlerini paylaşan Jan da eşinin ölümünü doğruladı.