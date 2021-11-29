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Haberler Gündem Eğitim DYK e-Kurs öğrenci başvurusu ne zaman bitiyor? DYK e-Kurs son başvuru günü ne zaman? e-Kurs öğrenci başvuru ek
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DYK e-Kurs öğrenci başvurusu ne zaman bitiyor? DYK e-Kurs son başvuru günü ne zaman? e-Kurs öğrenci başvuru ekranı

DYK e-Kurs öğrenci başvuruları ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Yurt genelinde henüz başvurularını tamamlamamamış binlerce öğrenci, son başvuru gününün ne zaman olduğunu merak ediyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

DYK e-Kurs öğrenci başvurusu ne zaman bitiyor? DYK e-Kurs son başvuru günü ne zaman? e-Kurs öğrenci başvuru ek

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları MEB'in yayımlamış olduğu iş takvimine göre belli olmuştu. 6 VE 10. sınıflar için DYK e-Kurs başvuru detaylarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

DYK E-KURS BAŞVURU TARİHLERİ NE?

7. ve 11. Sınıf öğrencileri için 12-15 Ekim'de gerçekleşen DYK e-Kurs başvurularının ardından gözler 6 ve 10. sınıf öğrencileri için düzenlenecek kurslara çevrilmişti.

MEB, 6 ve 10. sınıflar için DYK kurs başvurularının bugün başladığını duyurdu. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler 29 Kasım tarihine kadar başvuru yapabilecek.

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. MEB başvuruları bugün sona eren destekleme ve yetiştirme kurslarını e-kurs sistemi üzerinden gerçekleştirecek.
e-kurs girişi, https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden yapılıyor. Yukarıda bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayarak;

E-okul öğrenci girişi
Açık Lise Öğrenci Girişi
Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı SeriNo veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

DYK E-KURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

6 ve 10. SINIFLAR DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İŞ TAKVİMİ

Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması : 19-22 Kasım 2021

Öğretmen başvurularının alınması : 23-25 Kasım 2021

Öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması : 26-29 Kasım 2021

Kursların Başlaması : 29 Kasım 2021

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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