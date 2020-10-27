E-devlet abonelik fesih başvurusu nasıl yapılır? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, hangi abonelikler e-devlet üzerinden fesih edilebiliyor? İşte detaylar...
E-DEVLET ABONELİK FESİH BAŞVURUSU NEDİR?
İnternet, sim kartı, uydu televizyon gibi abonelik gerektiren hizmetlerin iptali, firmaların istekleri nedeniyle adeta çileye dönüşüyordu. 12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı.
ABONELİK FESİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR E-DEVLET
E-devlet üzerinden BTK'nın 'Abonelik Fesih Başvurusu' sayfasını açın,
Karşınıza çıkan ekranda ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ adımını geçmek için mobil imza, e-imza, T.C. Kimlik Kartı ya da bankacılık uygulamaları üzerinden e-Devlet’e giriş yapın
e-Devlet’te oturum açtıktan sonra açılan listeden aboneliğinizi iptal etmek istediğiniz şirketi seçin.
Söz konusu şirket için ‘abonelik sorgula’ bağlantısına tıklayın.
Karşınıza çıkan ekranda ‘fesih başvurusu yap’ bağlantısına tıklayın.
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