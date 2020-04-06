Aracınız için plaka ve borç sorgulama işlemlerinizi yorulmadan internet üzerinden yapabilirsiniz. Son zamanlarda E-devlet plaka borç sorgulama işlemi en çok kullanılan sistemlerden biri haline gelmiştir. Zira sistemin bu kadar pratik olması ve sürücülerin borçlarını ve diğer bilgilerini sistem üzerinden kontrol edebilmesi büyük kolaylıktır.

E-devlet plaka sorgulama işlemi için aşağıdaki işlemleri yaparak sonuca ulaşabilirsiniz:

E-devlet plaka sorgulama bağlantısına tıklayın. Bu bağlantıyı arama motorlarına yazdığınız plaka borç sorgulama 2020 , yazısı ile bulabilirsiniz.

, yazısı ile bulabilirsiniz. Kimliğinizi doğrulayıp TC Kimlik Numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme güvenli giriş yapın.

Yeni açılan sistemde bir plaka numarası girerek, o plaka ile alakalı tüm sonuçlara ve bilgilere ulaşabileceksiniz.

Aynı sistem ile o plakaya ait borç hareketlerini ve cezaları da detayları birlikte görebilirsiniz.

Araç plaka borç sorgulama konusunda eskiden bu kadar pratik işlemler yoktu. Bugün e-devlet uygulamasının düzenli olarak takip edilmesi durumunda sürpriz borçlarla karşılaşma ihtimali ortadan kalkmıştır. Elbette sistemi düzenli kullanan sürücüler için geçerli bir durumdur bu. Ayrıca yine bu sistem üzerinden aracınıza ait herhangi bir borcunuz var ise, ödeme işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme işlemleri konusunda hassas iseniz, ilgili kuruma ya da bankaya gidebilirsiniz. Yine de unutmayın, sistem her konuda güvenlik altyapısı yapılmış ve kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışan güvenilir bir devlet kapısıdır.