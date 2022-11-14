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e-Devlet'ten kolaylık sağlayan hizmetlerine bir yenisi eklendi! Uygulama bugün başlıyor

vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan e-Devlet uygulamasına yeni hizmetler eklenemeye devam ediyor. e-Devlet uygulamasıyla vatandaş en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde istedikleri hizmete ulaşabiliyor. Hizmetlerine bir yenisini eklendiğini duyurulan e-Devlet üzerinden 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 9 yeni yabancı dil daha ekleniyor.

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  • e-Devlet'ten kolaylık sağlayan hizmetlerine bir yenisi eklendi! Uygulama bugün başlıyor

    e-Devlet, her geçen gün hizmetlerini geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Devlet kurumlarında yapılması gereken işlemleri elektronik ortamda kolayca halledebilen vatandaşlar için  yeni bir hizmet daha kullanıma açıldı. Adalet Bakanlığının Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 9 yeni yabancı dil daha eklendi. Adalet Bakanlığının Yeni Adli Sicil Bilgi Sisteminde bugünden itibaren Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alınabilecek.
  • e-Devlet'ten kolaylık sağlayan hizmetlerine bir yenisi eklendi! Uygulama bugün başlıyor

    İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandı.
  • e-Devlet'ten kolaylık sağlayan hizmetlerine bir yenisi eklendi! Uygulama bugün başlıyor

    Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım itibarıyla sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça da eklenerek 18 çıkarılmış, ardından da bu dillere Arapça eklenmişti.
  • e-Devlet'ten kolaylık sağlayan hizmetlerine bir yenisi eklendi! Uygulama bugün başlıyor

    Vatandaşlar yarından itibaren Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilme imkanına kavuştu.
  • e-Devlet'ten kolaylık sağlayan hizmetlerine bir yenisi eklendi! Uygulama bugün başlıyor

    "TALEP VE İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yargı hizmetlerine yön verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

    "19 yabancı dilde verilen tercüme edilmiş adli sicil kaydı uygulamasına 9 dil daha ekledik. Özellikle Türk dünyası açısından büyük önem taşıyan Kazakça, Kırgızca, Türkmence dillerinde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilebilecek. Pazartesi günü itibarıyla 28 dilde adli sicil belgesi alınabilecek. Vatandaşımız talep ettikçe, biz talepleri karşılamaya, ihtiyaç neyse onu temin etmeye devam edeceğiz."

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