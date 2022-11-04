Vatandaşlar, taşınmaları halinde değişen ikametgah adreslerini devlete bildirmek zorunda. Önceleri, bu işlem için Nüfus Müdürlüğü'ne bizzat gitmek gerekiyordu ancak artık e-devlet üzerinden de yapılabiliyor. Peki, e-devlette ikametgah adresi nasıl değiştirilir? Detaylar haberimizde...

E-DEVLETTE İKAMETGAH ADRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

İkametgah adresini değiştirmek işteyen vatandaşlar, öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-devlet hesaplarına giriş yapmalı. Daha sonra sayfa üzerinden "ikametgah ve işlemleri" kategorisini seçmeliler.

Burada çıkan kişinin eski adresi silinerek, yenisi eklenmelidir. Yapılan güncellemer kişi adına Nüfus Müdürlüğü'ne iletiliyor. Yeni adresin sisteme kayıt olması, birkaç saat ile birkaç gün arasında sürebiliyor.

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