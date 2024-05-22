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        Haberler Bilgi Gündem e-Devlet’te Kaza Tutanağı dönemi! e-Devlet Kaza Tespit Tutanağı nedir, Kaza Tespit Tutanağı nasıl oluşturulur?

        e-Devlet'te Kaza Tutanağı dönemi! e-Devlet Kaza Tespit Tutanağı nedir?

        e-Devlet, elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz olarak vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir. Birçok özelliği ile hayatı kolaylaştıran e-Devlet'te "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği geliyor. Yeni dönemde maddi hasarlı trafik kazalarında kullanılan 'Kaza Tespit Tutanağı' online olarak e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte adım adım e-Devlet Kaza Tespit Tutanağı ulaştırma aşamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 23:26 Güncelleme: 22.05.2024 - 23:26
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        Trafik kazalarında oluşturulan Kaza Tespit Tutunağı elektronik ortama taşınıyor. Yeni dönemde e-Devlet üzerinden 'Kaza Tutanağı' oluşturulabilecek. Peki, "e-Devlet Kaza Tespit Tutanağı nedir, e-Devlet üzerinden Kaza Tespit Tutanağı nasıl oluşturulur?" İşte e-Devlet üzerinden Kaza Tespit Tutanağı oluşturmaya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        e-DEVLET KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR?

        Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.

        -E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın

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        -"Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin

        -Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin

        -Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın

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        -Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin

        -Sigorta bilgilerini girin

        -Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak

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