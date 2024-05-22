EKPSS sonucu sorgulama: 2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan tarihinde tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar gözünü, EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. EKPSS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2024 EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
EKPSS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. EKPSS sonuçları, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi ve mobil uygulaması üzerinden öğrenilebilecek. Peki, "2024 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 EKPSS sonucu sorgulama ekranı...
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak.
EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.