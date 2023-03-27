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Günlük hayat içerisinde oyun, bulmaca veya sınav esnasında bunlara ihtiyaç duyulabilmektedir. Peki, e harfi ile başlayan bitkiler, e harfi ile başlayan meyveler, e harfi ile başlayan çiçekler, e harfi ile başlayan bitki isimleri, e harfi ile başlayan meyve isimleri, e harfi ile başlayan çiçek isimleri nelerdir? Tüm detaylar...

E Harfi ile Başlayan Bitkiler

Bitki çeşitleri oldukça fazladır ve bu çeşitler arasında binlerce farklı tür bulunmaktadır. Bu bitkilerden bazılarının ise E harfi ile başlamakta olduğu göze çarpmaktadır. E harfi günlük hayat içerisinde sıkça kullanılmakta olan harfler arasında yer almaktadır. Bunlardan bazıları bilinen türler olmakta iken bazılarının ise bilinmediği söylenebilmektedir. E harfiyle başlamakta olan bitkiler şu şekilde sıralanmaktadır:

Enginar Yaprağı

Ekinezya

Eğir Kökü

Ebegümeci

Eğrelti Otu

Ejder Meyvesi

Elma

Erik

E Harfi ile Başlayan Meyveler

Bazı meyvelerin isimlerinin E harfi ile başlamakta olduğu bilinmektedir. Bu meyveler arasında özellikle erik ve elma oldukça ön planda yer almakta ve sıkça tüketilmektedir. Hem sağlığa faydaları hem de lezzetleri ile bu iki meyvenin sık sık tüketilen meyveler arasında yer aldığı söylenebilmektedir. Ancak bu ikisinin dışında son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan ejder meyvesi de bulunmaktadır. ejder meyvesi pek çok kişi tarafından sevilerek tüketilmektedir. Bir diğer meyve ise ekmek ağacı meyvesi olarak isimlendirilmektedir.

E Harfi ile Başlayan Çiçekler

Birçok kişi tarafından bilinen ve E harfi ile başlayan çiçekler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının yabani ot olarak geçtiği de söylenebilmektedir. Çeşitli isimler ile ön plana çıkan bu çiçeklerden bazılarının ise evlerde yetiştirilmekte olduğu bilinmektedir. E ile başlamakta olan çiçekler arasında şunlar yer almaktadır:

Eşek Dikeni

Eşek Ketesi

Erik Çiçeği

Elma Çiçeği

Erika

Ezan Çiçeği

Eşek Lalesi

Eğrelti Otu

E Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

Doğada bulunan birçok bitkinin farklı özellikleri ve yapılarının bulunmakta olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında bazılarının ise E harfi ile başlamakta olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. E harfi alfabede sıkça kullanılan harflerden bir tanesi olduğu gibi pek çok bitkiye de isim vermektedir. E harfi ile başlayan bitki isimleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Ebegümeci

Ekinezya

Enginar Yaprağı

Eğir Kökü

Eğrelti Otu

E Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri

Oldukça sık kullanılmakta olan harflerden bir tanesinin E harfi olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Özellikle de bu isimler oyunlarda, bulmacalarda sıklıkla kullanılmakta ve bu nedenle merak edilerek araştırılmaktadır. Çeşitli meyve isimlerinin başında bulunan E harfinin kullanımı oldukça sık gerçekleştirildiğinden dolayı genellikle bu meyveler bilinmektedir. Ancak bazıları ise daha önce bilinmeyen meyveler arasında yer almaktadır. E harfi ile başlamakta olan meyve isimleri arasında şunlar yer almaktadır:

Elma

Erik

Ejder Meyvesi

Ekmek Ağacı Meyvesi

Ebegümeci Meyvesi

Erika

E Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

Çiçekler arasında farklı türler bulunmakta ve bunlardan bazıları ise E harfi ile başlamaktadır. Oldukça farklı türler bulunmaktadır. Bunlar arasında bazılarının ise bilinen türler olduğu söylenebilmektedir. Yeryüzünde bulunmakta olan ve E harfi ile başlamakta olan bazı bitkiler şu şekilde sıralanmaktadır:

Eşek Dikeni

Eşek Ketesi

Erik Çiçeği

Elma Çiçeği

Erika

Ezan Çiçeği

Eşek Lalesi