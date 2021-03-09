60 YAŞ ÜŞTÜ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreci ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Koca, açıklamasında "Bilim kurulumuzun önerileri ile belirlediğimiz plan dahilinde aşılama süreçlerimiz yürütülmeye devam etmektedir. Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşlarımızın aşılanmaları programlı şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

60 yaş üzeri vatandaşların ne zaman aşı olacağı ile ilgili henüz net açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.