Kış mevsimi ile birlikte grip ve nezle vakaları da arttı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının etkisiyle grip aşısı temin etmenin sınırlı olması nedeniyle bu yıl grip aşısının peyderpey yapılacağını açıkladı. Bakanlık tarafından "Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür." denildi.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILACAK? GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

Grip aşısı alabileceklerin listesi e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi.

E-NABIZ NEDİR? E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?