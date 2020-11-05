Kış mevsimi ile birlikte grip ve nezle vakaları da arttı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının etkisiyle grip aşısı temin etmenin sınırlı olması nedeniyle bu yıl grip aşısının peyderpey yapılacağını açıkladı. Riskli grupta olup olmadığınızı e-Nabız üzerinden öğrenebileceksiniz. Peki e-Nabız nedir? e-Nabız' nasıl girilir?

E-NABIZ NEDİR?

Sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILACAK? GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

Grip aşısı alabileceklerin listesi e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi.

E-NABIZ NEDİR? E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?